Минтруд разъяснил порядок индексации маткапитала

14:38, 11 октября 2022, ПАИ

Индексируется ли маткапитал, если семья его оформила, но не потратила, пояснили в Министрестве труда РФ. Информация размещена в Telegram-канале «Объясняем.рф».

«Размер материнского капитала ежегодно увеличивают на сумму фактической инфляции. Правило касается, в том числе, тех семей, которые получили маткапитал, но не успели его потратить или успели только частично распорядиться деньгами — в этом случае проиндексируют остаток суммы», - говорится в сообщении.

Также уточняется, что размер материнского капитала в этом году составляет 524,5 тысячи рублей на первого ребёнка, на второго — 693,1 тысячи рублей, если семья не получала маткапитал за первенца. В противном случае сумма составит 168,6 тысячи рублей.