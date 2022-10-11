Псковичка перевела мошеннику более 200 тысяч рублей

14:44, 11 октября 2022, ПАИ

Жертвой дистанционного мошенника стала 30-летняя жительница Пскова - женщина доверилась мнимому банковскому служащему. Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-служба областного УМВД.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию и рассказала, что 7 октября ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Мошеннику удалось убедить псковичку, что некие злоумышленники намереваются незаконно оформить на нее кредит. Чтобы предотвратить это, он предложил собеседнице самой незамедлительно взять кредит и перевести деньги на «безопасный счет». Женщина последовала рекомендации и в итоге лишилась 260 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках проводимого расследования.