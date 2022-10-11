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Культура

Всероссийский фестиваль «Мой Пушкин» стартовал в Михайловском

Фото: пресс-служба государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское»

Соревноваться в различных сферах творчества будет молодёжь в возрасте от 10 до 19 лет на всероссийском творческом фестивале «Мой Пушкин». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

На первые экскурсии в Святогорский монастырь, к могиле А. С. Пушкина, отправились участники фестиваля, который стартовал 11 октября в Пушкинском заповеднике. Программа творческого форума для детей и юношества расписана на пять дней. Молодёжь будет соревноваться в различных сферах творчества: литературное («Поэты», «Прозаики»), музыкальное (исполнители-инструменталисты и вокалисты, солисты и участники ансамблей), театральное и хореографическое. Есть среди номинаций фестиваля и такие, как «Исследовательская деятельность» («Филология», «Литературоведение», «Краеведение», «Музееведение»), «Воссоздание исторического костюма», «Арт-виртуальность».

Кроме того, для «Моего Пушкина» подготовлены специальные экскурсии и прогулки по мемориальным усадьбам и выставкам Пушкинского заповедника, разнообразные лекции и мастер-классы, квиз «Мы все учились понемногу…», гостиная «Бальные забавы», творческая встреча с директором «Михайловского» лауреатом государственной премии России Георгием Василевичем, многое другое. С полной программой фестиваля можно познакомиться на официальном сайте «Михайловского».

Напомним, что организатором и исполнителем «Моего Пушкина» является государственное образовательное учреждение дополнительного образования Псковской области «Дом детства и юношества «Радуга» при поддержке администрации Псковской области и Министерства просвещения Российской Федерации. Партнёрами фестиваля выступают
Государственный музей-заповедник «Михайловское», всероссийский музей А. С. Пушкина, находящийся в Петербурге, и учреждение отдыха и оздоровления «Пушкиногорье».

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