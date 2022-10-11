Около 50 килограммов мёда передали новоржевцы мобилизованным

16:30, 11 октября 2022, ПАИ

Гуманитарную помощь отправили жители Новоржевского района военнослужащим в Белгородскую область. Об этом пишет газета «Земля Новоржевская».

Акцию «Посылка солдату» объявила администрация Выборской волости, но в ней приняли участие жители всего района. Новоржевцы отправили тёплые вещи, железную посуду, мешки картофеля и заготовки. А жители деревни Заречье передали почти 50 килограммов мёда.

«Продукты, термобелье, одежда тёплая, стиральный порошок, сигареты, лекарства – с трудом забили в машину и прицеп. Люди приносили и деньги – собрали 70 тысяч, которые передали военнослужащим», - рассказал депутат районного Собрания Николай Соколов.

Гуманитарную помощь из Новоржевского района благополучно доставили и передали, отмечается в сообщении.