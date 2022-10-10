Псковички стали призерами соревнований по спортивной аэробике в Туле

17:55, 11 октября 2022, ПАИ

Всероссийские соревнования по спортивной аэробике «Золотая осень на Тульской земле» прошли в Туле с 6 по 9 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в спортивной школе «Бригантина».

Участие в турнире приняли спортсмены из 17 регионов России, а также из Белоруссии. Город Псков представляли воспитанники спортшколы «Бригантина».

В возрастной категории 6-8 лет в номинации «Солистки» первое место заняла Виктория Зайцева. В группах первое место заняли Алиса Боровик, Виктория Зайцева, Илона Кулиева, Виктория Яковлева, Василиса Кабирова. В танцевальной гимнастике Алиса Боровик, Виктория Зайцева, Анна Звягина, Ульяна Мусатова, Каролина Кабирова, Василиса Кабирова, Виктория Яковлева и Илона Кулиева взяли третье место. Серебряные медали в гимнастической платформе завоевали Виктория Зайцева, Мирослава Горяченок, Илона Кулиева, Анна Звягина, Василиса Кабирова, Каролина Кабирова, Ульяна Мусатова, Евгения Худзик.

Детей тренирует София Кусткова.

В возрастной категории 15-17 лет в гимнастической платформе второе место заняли София Будник, Виктория Кичигина, Ольга Асланян, Кристина Краснова, Мария Селянина, Александра Ярошенко, Алиса Орлова, Дарья Тёркина. А в танцевальной гимнастике Александра Ярошенко, Кристина Краснова, Виктория Кичигина, Дарья Тёркина, Алиса Орлова, Ольга Асланян, Мария Селянина, Алиса Тихонова оказались третьими.

Тренирует подростков Анжелика Алексеева.