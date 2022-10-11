Схема движения на улице Кузбасской Дивизии в Пскове сохранится до 22 октября

16:19, 11 октября 2022, ПАИ

Схема движения автотранспорта на улице Кузбасской Дивизии, где продолжают реконструкция дороги по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сохранится до 22 октября. Об этом сообщается в группе администрации Пскова в Telegram.

Напомним, что на улице Кузбасской Дивизии закрыта для движения правая часть дороги от кольца на пересечении с улицей Никольской и большая часть нового кольца на пересечении с улицей Западной.

Также закрыт выезд с улицы Владимирской на улицу Кузбасской Дивизии, выезд из дворов на улицу Крестки и проезд к улице Крестки через ручей со стороны деревни Родина.

«Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок. При движении просьба обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков», - говорится в сообщении.