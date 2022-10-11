На ударившую брата косой стружанку завели уголовное дело

17:28, 11 октября 2022, ПАИ

В Стругах Красных возбуждено уголовное дело по факту причинения легкого вреда здоровью ручной косой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре района.

Установлено, что 17 августа в вечернее время местная жительница во дворе своего дома в ходе ссоры с братом нанесла ему удар ручной косой по левой кисти руки.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом В части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.