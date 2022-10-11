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Общество

Льготное исчисление стажа сохранят на время частичной мобилизации

Правительство России обсуждает особенности учета трудового стажа, которые позволят сохранить льготные условия исчисления стажа в период, когда гражданин проходит военную службу по мобилизации. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.

Решение касается тех граждан, которые сейчас получают так называемый северный стаж или стаж, который дает право на досрочное оформление пенсии. 

«Ранее было принято решение, что период службы в Вооруженных силах засчитывается как в пенсионный, так и в трудовой стаж», - отметили в правительстве.  

Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов — это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ.

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