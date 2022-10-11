Вечер поэзии Геннадия Кононова пройдёт в псковской библиотеке

17:10, 11 октября 2022, ПАИ

Вечер поэзии Геннадия Кононова пройдёт в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова 15 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

В этом году творческий вечер посвящен осени - времени года, в котором поэт родился и к которому относился по-особому.

«Геннадий Кононов появился на свет 30 сентября 1959 года. Его творческое наследие глубоко и объемно: 18 прозаических текстов и около 2000 стихотворений. И осень занимает в нем особое место. Это не столько часть пейзажа, скорее – некое дыхание вечности, где звучат самые разные оттенки – природа, время, космос, одиночество человека в его жизненной цельности. И, конечно, путь поэта, его творчество, исповедь его души», - отмечается в сообщении.

Встреча состоится в фокусе творческого тандема – образовательного просветительского проекта ПсковГУ «Университет – городу» и поэтического клуба «Зеркало» Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Курбатова.

«Приходите: послушать стихи и песни на строки Геннадия Кононова, поразмышлять - о жизни и времени, просто помолчать. И в тишине молчания услышать приветствие поэта», - добавили сотрудники.

Мероприятие пройдет 15 октября в 15:00. Адрес: улица Профсоюзная, 2 Вход свободный.