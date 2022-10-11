Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Сбор помощи мобилизованным продолжается в Струго-Красненском районе

Фото: газета «Струги»

Сбор гуманитарной помощи для мобилизованных продолжается в Струго-Красненском районе. Об этом пишет газета «Струги».

«В основном несут чай, кофе, сахар, печенье, сгущёнку, гигиенические принадлежности, носки», – рассказала руководитель районного добровольческого центра Татьяна Образцова.

О сборе гуманитарной помощи также рассказала мать одного из военнослужащих. «У меня сын проходит срочную службу в рядах Вооружённых сил. Я, как патриот своей страны, не могу остаться в стороне», – объяснила свою позицию женщина.

Центр добровольчества Струго-Красненского района располагается по адресу: улица Советская, дом 28. Для получения более подробной информации об участии в акции можно позвонить по номеру 8 921 609 79 29.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

11 октября 2022

Псковский ветеран: Когда беда входит в дом, русские объединяются
11 октября 2022

Специалисты дали советы, как подготовить дачу к зиме

11 октября 2022

Об ускоренной помощи семьям мобилизованных псковичей рассказал эксперт
11 октября 2022

Об учрежденном в память спасения Александра II училище рассказали псковичам
11 октября 2022

Себежский район подписал соглашение о приграничном сотрудничестве

11 октября 2022

Карантин по золотистой нематоде отменили в Псковском районе
11 октября 2022

Льготное исчисление стажа сохранят на время частичной мобилизации

11 октября 2022

Сбор помощи мобилизованным продолжается в Струго-Красненском районе

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...