Сбор помощи мобилизованным продолжается в Струго-Красненском районе

17:08, 11 октября 2022, ПАИ

Сбор гуманитарной помощи для мобилизованных продолжается в Струго-Красненском районе. Об этом пишет газета «Струги».

«В основном несут чай, кофе, сахар, печенье, сгущёнку, гигиенические принадлежности, носки», – рассказала руководитель районного добровольческого центра Татьяна Образцова.

О сборе гуманитарной помощи также рассказала мать одного из военнослужащих. «У меня сын проходит срочную службу в рядах Вооружённых сил. Я, как патриот своей страны, не могу остаться в стороне», – объяснила свою позицию женщина.

Центр добровольчества Струго-Красненского района располагается по адресу: улица Советская, дом 28. Для получения более подробной информации об участии в акции можно позвонить по номеру 8 921 609 79 29.