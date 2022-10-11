Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Житель Пыталово до смерти избил свою мать и получил тюремный срок

До смерти избивший свою мать 34-лентий житель Пыталово на пять лет отправится в колонию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе следственного комитета СК РФ по Псковской области.

Установлено, что 16 марта обвиняемый находился в своем доме в городе Пыталово. Собираясь на похороны знакомого, он поссорился с пожилой матерью, являющейся лежачим инвалидом. В ходе конфликта он стащил ее на пол и нанес множество ударов ногами по телу женщины. С полученными телесными повреждениями пострадавшая была госпитализирована, однако вскоре скончалась.   

Собранные доказательства суд признал достаточными для вынесения приговора в отношении 34-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей). 

Суд назначил виновному наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

11 октября 2022

Подросток пострадал в результате ДТП на пешеход переходе в Пскове

11 октября 2022

Число погибших при теракте на Крымском мосту возросло

11 октября 2022

В Дедовичах зажатого в КамАЗе водителя деблокировали и доставили в больницу
11 октября 2022

Участвовавших в бою с псковскими десантниками басаевцев задержала ФСБ
11 октября 2022

В Дедовичах водителя КамАЗа зажало в кабине после ДТП

10 октября 2022

В Острове водитель сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП

10 октября 2022

Петербурженка шантажировала псковских врачей голодовкой и здоровьем ребёнка
10 октября 2022

В Новосокольниках мужчина убил собутыльника из ревности и выкинул тело в канаву

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...