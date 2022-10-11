Житель Пыталово до смерти избил свою мать и получил тюремный срок

17:58, 11 октября 2022, ПАИ

До смерти избивший свою мать 34-лентий житель Пыталово на пять лет отправится в колонию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе следственного комитета СК РФ по Псковской области.

Установлено, что 16 марта обвиняемый находился в своем доме в городе Пыталово. Собираясь на похороны знакомого, он поссорился с пожилой матерью, являющейся лежачим инвалидом. В ходе конфликта он стащил ее на пол и нанес множество ударов ногами по телу женщины. С полученными телесными повреждениями пострадавшая была госпитализирована, однако вскоре скончалась.

Собранные доказательства суд признал достаточными для вынесения приговора в отношении 34-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей).

Суд назначил виновному наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.