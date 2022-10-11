У начальника УМВД по Псковской области появились два новых заместителя

16:58, 11 октября 2022, ПАИ

Начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников представил руководителям управления своих новых заместителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

На этот пост назначен Сергей Ащеулов, ранее занимавший должность начальника управления по работе с личным составом УМВД по региону. За годы службы он занимал руководящие должности в ОМВД России по Гдовскому району, ОМВД России по Порховскому району, УМВД России по Псковской области.

Кроме того, личному составу представлен заместитель начальника областного УМВД - начальник следственного управления. На эту должность назначен Максим Гайдуков. Ранее он занимал должность заместителя начальника СУ УМВД России по Смоленской области – начальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности.