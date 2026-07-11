Участок дороги в районе деревни Луговицы отремонтировали в Палкинском округе
В Палкинском муниципальном округе завершён текущий ремонт дорожного полотна на участке автодороги «Поворот на деревню Луговицы», сообщила глава муниципалитета Ольга Потапова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Работы провели в рамках мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.
В ходе ремонта специалисты восстановили профиль гравийных дорог с добавлением нового материала. Основная цель проведённых мероприятий – поддержать транспортно-эксплуатационные характеристики дороги и повысить безопасность дорожного движения.