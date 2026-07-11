Красногородск отметит сразу две памятные даты 19 июля

17:23, 11 июля 2026, ПАИ

Администрация Красногородского округа анонсировала праздничную программу, которая пройдёт 19 июля. Жителей и гостей посёлка приглашают присоединиться к торжествам, посвящённым 82‑й годовщине освобождения Красногородского района от немецко‑фашистских захватчиков и 562‑летию со дня основания Красногородска. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе районной администрации.

Центральным событием утренней части праздника станет торжественный митинг «Неугасима память поколений»: он состоится на центральной площади с 11:00 до 11:40 (0+).

С 12:30 до 14:00 на площадке «вал» пройдёт праздничный концерт «Цвети и пой, посёлок мой родной» (0+). Кроме того, начиная с 12:30, там же стартуют мастер‑классы (6+), а в течение всего дня будут работать детские аттракционы и торговые ряды.

Любителей спорта ждёт футбольный матч между командами Красногородска и Пыталово – игра начнётся в 15:00 на стадионе (6+).

Вечернюю часть программы откроет концерт группы «СамоРезы» из Пскова: выступление запланировано на площадке «вал» с 20:00 до 22:00 (12+). Завершит праздник дискотека на той же площадке – она продлится с 22:00 до 24:00 (18+).

Организаторы приглашают жителей и гостей посёлка стать частью общего торжества и провести этот день в атмосфере единения и уважения к истории родного края.