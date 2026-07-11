Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников: В Псковскую область стало поступать больше топлива

В Псковскую область стало поступать больше топлива, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём официальном канале на платформе MAX. Глава региона назвал это одной из хороших новостей в текущей ситуации с обеспечением горючим.

Фото: ПАИ

При этом, как отметил Ведерников, очереди на заправках сохраняются, однако поступает всё больше положительных откликов на новый порядок заправки с учётом госномеров. Губернатор также напомнил, что о новых правилах предупреждали заранее, и самая действенная мера для тех, у кого «горит лампочка» не в свой день, – следить за запасом топлива.

Напомним, 10 июля на территории Псковской области ввели график заправки автомобилей по номерам. По чётным числам заправляют автомобили с комбинацией цифр 0хх, 2хх, 4хх, 6хх, 8хх, по нечётным числам – с комбинацией цифр 1хх, 3хх, 5хх, 7хх, 9хх. Правило не распространяется на спецтранспорт оперативных, аварийных и экстренных служб. В организации порядка на заправках активно участвуют дружинники и волонтёры.

Отметим, и на региональном, и на федеральном уровнях принимаются меры по стабилизации ситуации с обеспечением топлива в регионе. В частности, достигнута договорённость с сетевыми автозаправочными станциями. Власти просят жителей сообщать о нарушениях, если на какой‑либо АЗС отказывают в отпуске топлива в соответствии с правилами. Совместно с топливными компаниями власти договорились о ключевых мерах: всегда оставлять резерв топлива для жизненно важных сфер, а также обеспечивать отпуск горючего в тару для фермеров.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






11 июля 2026

Почти половину магазинов Псковской области составляют минимаркеты – Псковстат
11 июля 2026

Партия сыграна: закрытие международного шахматного фестиваля в Пскове
11 июля 2026

АЗС «Татнефть»​ возобновили работу в Пскове – Михаил Ведерников
11 июля 2026

Первая торжественная церемония имянаречения прошла в Пустошкинском районе
11 июля 2026

Великолучанка Светлана Размыслович стала лауреатом премии имени Лермонтова
11 июля 2026

Магнитная буря накроет Псковскую область 12 июля
11 июля 2026

Михаил Ведерников: В Псковскую область стало поступать больше топлива
11 июля 2026

День рыбака отметили на острове Залита

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...