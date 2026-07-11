Михаил Ведерников: В Псковскую область стало поступать больше топлива

20:00, 11 июля 2026, ПАИ

В Псковскую область стало поступать больше топлива, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём официальном канале на платформе MAX. Глава региона назвал это одной из хороших новостей в текущей ситуации с обеспечением горючим.

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При этом, как отметил Ведерников, очереди на заправках сохраняются, однако поступает всё больше положительных откликов на новый порядок заправки с учётом госномеров. Губернатор также напомнил, что о новых правилах предупреждали заранее, и самая действенная мера для тех, у кого «горит лампочка» не в свой день, – следить за запасом топлива.

Напомним, 10 июля на территории Псковской области ввели график заправки автомобилей по номерам. По чётным числам заправляют автомобили с комбинацией цифр 0хх, 2хх, 4хх, 6хх, 8хх, по нечётным числам – с комбинацией цифр 1хх, 3хх, 5хх, 7хх, 9хх. Правило не распространяется на спецтранспорт оперативных, аварийных и экстренных служб. В организации порядка на заправках активно участвуют дружинники и волонтёры.

Отметим, и на региональном, и на федеральном уровнях принимаются меры по стабилизации ситуации с обеспечением топлива в регионе. В частности, достигнута договорённость с сетевыми автозаправочными станциями. Власти просят жителей сообщать о нарушениях, если на какой‑либо АЗС отказывают в отпуске топлива в соответствии с правилами. Совместно с топливными компаниями власти договорились о ключевых мерах: всегда оставлять резерв топлива для жизненно важных сфер, а также обеспечивать отпуск горючего в тару для фермеров.