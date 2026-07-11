О грозах и усилении ветра предупреждают псковичей
В ближайшие два часа на востоке Псковской области ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра – порывы достигнут 15–18 метров в секунду. Информация опубликована в официальном канале РСЧС по Псковской области на платформе MAX.
Жителей и гостей региона просят быть внимательными и осторожными. В случае возникновения экстренных ситуаций следует обращаться по телефону 112.
Ранее сообщалось, что грозы прогнозируются в Псковской области 12 июля.
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