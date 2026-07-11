О грозах и усилении ветра предупреждают псковичей

16:49, 11 июля 2026, ПАИ

В ближайшие два часа на востоке Псковской области ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра – порывы достигнут 15–18 метров в секунду. Информация опубликована в официальном канале РСЧС по Псковской области на платформе MAX.

Жителей и гостей региона просят быть внимательными и осторожными. В случае возникновения экстренных ситуаций следует обращаться по телефону 112.

Ранее сообщалось, что грозы прогнозируются в Псковской области 12 июля.