День рыбака отметили на острове Залита

19:41, 11 июля 2026, ПАИ

На острове Залита 12 июля отметили традиционный День рыбака. Праздник объединил жителей и гостей, сообщается в группе администрации Псковского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».



Фото: из группы администрации Псковского муниципального округа



Фото: из группы администрации Псковского муниципального округа



Фото: из группы администрации Псковского муниципального округа



Фото: из группы администрации Псковского муниципального округа



Фото: из группы администрации Псковского муниципального округа



Фото: из группы администрации Псковского муниципального округа



Фото: из группы администрации Псковского муниципального округа













С тёплыми словами к собравшимся обратились заместитель главы администрации Псковского округа Татьяна Васильева, депутат Законодательного собрания Псковской области Ирина Толмачева, депутат Собрания депутатов округа Виктор Герасимов и фельдшер Псковской межрайонной больницы Людмила Фурман. Они поблагодарили рыболовецкие династии за труд и пожелали здоровья, благополучия и полных сетей.

Концертную программу представили артисты Псковского районного центра культуры.

Для гостей организовали угощение ухой, весёлые конкурсы и мастер-классы.