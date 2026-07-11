Михаил Ведерников отметил положительные отклики на новый порядок отпуска топлива

18:01, 11 июля 2026, ПАИ

Очереди на заправках в Псковской области сохраняются, но при этом поступает всё больше положительных откликов на новый порядок с учётом госномеров. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём официальном канале на платформе MAX.

Михаил Ведерников напомнил, что о новых правилах предупреждали заранее, и подчеркнул, что самая действенная мера в таких случаях – следить за запасом топлива. «Но вопросы, почему не придуманы какие-то меры для тех, у кого уже «горит лампочка» не в свой день, поступают даже в личные сообщения», – отметил глава региона.

Дружинники в выходные работают в усиленном режиме и планируют охватить ещё больше АЗС, чем в рабочие дни. В случае вопросов можно обращаться за помощью к ним, сообщил губернатор. Также он отметил, что в Пскове возобновили работу заправки «Татнефть» – ранее продажа была приостановлена из-за проблем с логистикой.

Губернатор также обратил внимание, что график заправки бензином АИ-92 и дизельным топливом с 14:00 до 00:00 распространяется только на АЗС «Сургутнефтегаз» и работает только в Пскове. В районах это правило не действует.

Напомним, с 10 июля в Псковской области начала работать система разделения потоков автомобилей на АЗС по чётным и нечётным номерам. Наблюдается положительная динамика в решении топливного вопроса: по итогам рабочих встреч в Москве удалось договориться с сетевой компанией об увеличении объёмов поставок бензина.

Отметим, и на региональном, и на федеральном уровнях принимаются меры по стабилизации ситуации с обеспечением топлива в регионе. В частности, достигнута договорённость с сетевыми автозаправочными станциями. Власти просят жителей сообщать о нарушениях, если на какой‑либо АЗС отказывают в отпуске топлива в соответствии с правилами. Совместно с топливными компаниями власти договорились о ключевых мерах: всегда оставлять резерв топлива для жизненно важных сфер, а также обеспечивать отпуск горючего в тару для фермеров. Ситуация с обеспечением региона топливом стала темой заседания оперативного штаба Псковской области.