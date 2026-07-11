Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников отметил положительные отклики на новый порядок отпуска топлива

Очереди на заправках в Псковской области сохраняются, но при этом поступает всё больше положительных откликов на новый порядок с учётом госномеров. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём официальном канале на платформе MAX.

Фото: ПАИ

Михаил Ведерников напомнил, что о новых правилах предупреждали заранее, и подчеркнул, что самая действенная мера в таких случаях – следить за запасом топлива. «Но вопросы, почему не придуманы какие-то меры для тех, у кого уже «горит лампочка» не в свой день, поступают даже в личные сообщения», – отметил глава региона.

Дружинники в выходные работают в усиленном режиме и планируют охватить ещё больше АЗС, чем в рабочие дни. В случае вопросов можно обращаться за помощью к ним, сообщил губернатор. Также он отметил, что в Пскове возобновили работу заправки «Татнефть» – ранее продажа была приостановлена из-за проблем с логистикой.

Губернатор также обратил внимание, что график заправки бензином АИ-92 и дизельным топливом с 14:00 до 00:00 распространяется только на АЗС «Сургутнефтегаз» и работает только в Пскове. В районах это правило не действует.

Напомним, с 10 июля в Псковской области начала работать система разделения потоков автомобилей на АЗС по чётным и нечётным номерам. Наблюдается положительная динамика в решении топливного вопроса: по итогам рабочих встреч в Москве удалось договориться с сетевой компанией об увеличении объёмов поставок бензина.

Отметим, и на региональном, и на федеральном уровнях принимаются меры по стабилизации ситуации с обеспечением топлива в регионе. В частности, достигнута договорённость с сетевыми автозаправочными станциями. Власти просят жителей сообщать о нарушениях, если на какой‑либо АЗС отказывают в отпуске топлива в соответствии с правилами. Совместно с топливными компаниями власти договорились о ключевых мерах: всегда оставлять резерв топлива для жизненно важных сфер, а также обеспечивать отпуск горючего в тару для фермеров. Ситуация с обеспечением региона топливом стала темой заседания оперативного штаба Псковской области.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>






11 июля 2026

Михаил Ведерников: В Псковскую область стало поступать больше топлива
11 июля 2026

День рыбака отметили на острове Залита
11 июля 2026

МЧС предупредило псковичей об опасности заброшенных зданий для детей
11 июля 2026

Михаил Ведерников отметил положительные отклики на новый порядок отпуска топлива
11 июля 2026

Участок дороги в районе деревни Луговицы отремонтировали в Палкинском округе
11 июля 2026

Красногородск отметит сразу две памятные даты 19 июля
11 июля 2026

В Псковской области стартовал второй этап лектория «Санпросвет»
11 июля 2026

О грозах и усилении ветра предупреждают псковичей

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...