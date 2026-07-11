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Общество

МЧС предупредило псковичей об опасности заброшенных зданий для детей

Заброшенные дома, недостроенные объекты или старые промышленные зоны представляют серьёзную опасность для жизни и здоровья людей, которые решили посетить эти объекты. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Псковичей предупредили, что такие здания могут пребывать в аварийном состоянии, а на их территории могут находиться острые предметы, которые не видно невооружённым взглядом. Кроме того, из-за влияния времени представляют опасность и нестабильные конструкции.

Спасатели рекомендуют родителям обязательно серьёзно поговорить с детьми на эту тему и объяснить им, почему подобные места несут опасность. В пресс-службе ведомства отметили, что необходимо научить несовершеннолетних уметь уверенно отказываться от предложения пойти в такие места.

В МЧС также призвали граждан не проходить мимо, если они видят детей, играющих в опасном месте. «Если вы сами видите, что дети играют в опасном месте – не проходите мимо. Сделайте замечание, позвоните родителям или в экстренные службы. Берегите своих детей», – призвали псковичей в МЧС.

Напомним, 9 июля в Псковской области 13-летнего подростка насмерть придавило бетонной плитой в заброшенном здании. По предварительным данным, несовершеннолетний находился в строении вместе с тремя знакомыми.

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