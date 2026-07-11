В Псковской области стартовал второй этап лектория «Санпросвет»

17:04, 11 июля 2026, ПАИ

В Псковской области стартовал второй этап лектория «Санпросвет», сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Первыми слушателями серии просветительских занятий от экспертов Роспотребнадзора стали дети 7–13 лет – они сейчас отдыхают в инклюзивном загородном оздоровительном лагере на базе Центра специального образования № 2 в селе Воронцово под Островом.

Ключевой темой встречи стали правила личной гигиены в летний период. Главный специалист‑эксперт Управления Роспотребнадзора по Псковской области Светлана Алексеевна Юдина доступно и понятно рассказала ребятам, как сохранять здоровье во время каникул. Эксперт выделила базовые гигиенические привычки: мыть руки с мылом перед едой, после прогулки, посещения туалета и контакта с животными; ежедневно принимать душ, расчёсывать волосы, чистить зубы дважды в день; носить лёгкую чистую одежду из хлопка, а также ежедневно менять нижнее бельё и носки.

Чтобы закрепить полученные знания, детям показали обучающий мультфильм.