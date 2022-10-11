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Общество

Карантин по золотистой нематоде отменили в Псковском районе

Карантинную фитосанитарную зону по золотистой картофельной нематоде ликвидировали в Псковской области. Она была установлена в 2008 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Площадь карантинной зоны составляла 25 гектаров, она находилась в границах земельного участка, который расположен в Псковском районе.

«В рамках карантинного фитосанитарного мониторинга должностными лицами ведомства было отобрано 200 проб почвы для проведения исследований в ФГБУ «Ленинградская МВЛ». Лабораторная экспертиза установила отсутствие в почвенных образцах цист золотистой картофельной нематоды», - говорится в сообщении.

В связи с ликвидацией опасного карантинного объекта управление отменило карантинный фитосанитарный режим на данном сельскохозяйственном участке.

Картофельная нематода паразитирует на корнях картофеля и томатов, а также поражает другие растения. Развитие картофельной нематоды происходит в корнях растения-хозяина. Больные растения образуют слабые стебли, которые преждевременно желтеют. Клубней образуется мало, они мелкие, а иногда совсем отсутствуют.

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