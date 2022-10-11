Об ускоренной помощи семьям мобилизованных псковичей рассказал эксперт

18:35, 11 октября 2022, ПАИ

Создание Центра помощи мобилизованным семьям в Пскове прокомментировал председатель ПРОО Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев.

Он отметил, что в текущее время события в стране и мире разворачиваются с небывалой скоростью. «Необходимость поддержать семьи мобилизованных и военнослужащих, предоставляя им «единое окно» обращений и предоставления услуг, - это хорошая практика, которая была организована по поручению губернатора Псковской области в очень сжатые сроки, позволит получить адресную помощь, как на предоставление различных государственных услуг, так и решение различных вопросов, возникающих в семьях мобилизованных и военнослужащих, в ускоренном и персональном формате!» - рассказал он.

По его словам, это хороший кейс межведомственной мобилизации.

Подробнее ознакомиться с информацией о работе центра можно здесь.