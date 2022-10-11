Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Об ускоренной помощи семьям мобилизованных псковичей рассказал эксперт

Создание Центра помощи мобилизованным семьям в Пскове прокомментировал председатель ПРОО Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев.

Он отметил, что в текущее время события в стране и мире разворачиваются с небывалой скоростью. «Необходимость поддержать семьи мобилизованных и военнослужащих, предоставляя им «единое окно» обращений и предоставления услуг, - это хорошая практика, которая была организована по поручению губернатора Псковской области в очень сжатые сроки, позволит получить адресную помощь, как на предоставление различных государственных услуг, так и решение различных вопросов, возникающих в семьях мобилизованных и военнослужащих, в ускоренном и персональном формате!» - рассказал он.

По его словам, это хороший кейс межведомственной мобилизации.

Подробнее ознакомиться с информацией о работе центра можно здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

11 октября 2022

Псковский ветеран: Когда беда входит в дом, русские объединяются
11 октября 2022

Специалисты дали советы, как подготовить дачу к зиме

11 октября 2022

Об ускоренной помощи семьям мобилизованных псковичей рассказал эксперт
11 октября 2022

Об учрежденном в память спасения Александра II училище рассказали псковичам
11 октября 2022

Себежский район подписал соглашение о приграничном сотрудничестве

11 октября 2022

Карантин по золотистой нематоде отменили в Псковском районе
11 октября 2022

Льготное исчисление стажа сохранят на время частичной мобилизации

11 октября 2022

Сбор помощи мобилизованным продолжается в Струго-Красненском районе

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...