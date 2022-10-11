Переезд на улице Железнодорожной мешает связать Завокзалье с «большой землёй»

18:33, 11 октября 2022, ПАИ

Обсуждение перспектив открытия автобусного маршрута, связывающего район Завокзалья с центром Пскова, инициировал председатель парламентского комитета по местному самоуправлению Алексей Севастьянов. Историю межведомственной переписки, акты комиссий и промежуточные решения вместе с депутатом областного Собрания подняли глава администрации Пскова Борис Елкин, представители Октябрьской железной дороги и комитета по транспорту и дорожному хозяйству правительства Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Вопрос доставки жителей Завокзалья на «большую землю» стоит остро и очень давно не может разрешиться», - констатировал Борис Елкин. По словам градоначальника, муниципалитет готов обустроить остановки на улице Железнодорожной и открыть регулярное автобусное сообщение, но сделать это не позволяет инфраструктура РЖД.

Несоответствие железнодорожных переездов требованиям ПДД подтверждает акт обследования, сообщила участникам встречи заместитель председателя областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Оксана Ильина – для организации автобусного сообщения не хватает сигнализации, освещения и дорожной разметки. «Пока не решатся эти вопросы, открыть автобусное сообщение мы не сможем, а вкладывать денежные средства в объекты РЖД мы не имеем права», - пояснила представитель исполнительного органа.

Борис Елкин признал, что, если вопрос освещения и разметки ещё реально попробовать решить на уровне муниципалитета, то модернизировать переезды город не вправе.

«Речь идёт о двух переездах, - по просьбе участников совещания прокомментировал ситуацию главный инженер псковской дистанции пути Октябрьской дирекции инфраструктуры Михаил Никифоров. – На улице Декабристов нужно провести минимальные работы. А вот с переездом на Железнодорожной большие проблемы, потому что там отсутствует горизонтальная площадка, без которой ГИБДД не даёт разрешение на автобусное движение». По словам специалиста, решение о переоснащении переездов не находится в его компетенции и может быть принято только вышестоящим руководством.

Алексей Севастьянов напомнил, что совещанию предшествовала долгая переписка с представителями РЖД и несколько рабочих встреч, на которых уже обсуждались оптимальные пути решения проблемы.

«История эта, к сожалению, нескорая, но решаемая», - выразил уверенность депутат. Алексей Севастьянов предложил коллегам заранее определиться с подвижным составом, который будет использоваться на предполагаемом маршруте – от класса и вместимости автобуса зависят требования к обустройству железнодорожных переездов. Также, по мнению депутата, целесообразно вынести вопрос об организации нового автобусного маршрута на заседание областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которую возглавляет губернатор. Алексей Севастьянов заверил, что в ближайшее время направит соответствующее письмо Михаилу Ведерникову. Участники совещания поддержали идею.

Комментируя результаты рабочего совещания, Алексей Севастьянов уточнил, что вопрос реконструкции пешеходного перехода в районе железнодорожного вокзала также не снимается с повестки дня.

«Конечно, переход должен быть комфортным и доступным для людей, чтобы и пожилым людям, и мамочкам с колясками было удобно им пользоваться. Этот вопрос прорабатывается параллельно. Но, на мой взгляд, запустить автобусы мы сможем быстрее, и это позволит снять остроту проблемы для жителей Завокзалья, которым сейчас очень проблематично попасть в центр города», - отметил Алексей Севастьянов.