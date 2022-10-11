Подрядчик представит три варианта благоустройства набережных в Пскове

18:50, 11 октября 2022, ПАИ

В следующем году будет готов еще один масштабный проект территориальной реконструкции Пскова. На этот раз - Красноармейской и Ольгинской набережных реки Великой между улицами Юбилейной и Розы Люксембург. Об этом в своём Telegran рассказал глава городской администрации Борис Елкин.

Благоустроенная территория должна включать тротуары и велодорожки, парковки для авто и велотранспорта, зеленые зоны и зоны отдыха со скамейками и урнами, спортивные и детские площадки, раздевалки и туалеты, освещение и видеонаблюдение. Предполагается также установка малых архитектурных форм, малоформатных щитов, информационных и специальных указателей. Благоустройству подлежат пересечения и въезды во дворы.

«До 31 июля 2023 года подрядная организация проведет необходимые изыскания, проанализирует состояние существующих деревьев и кустарников и разработает 3 варианта концепции развития территории, эскизный проект и проектную документацию. После составления сметы будем искать источник финансирования для реализации проекта», - отметил Борис Елкин