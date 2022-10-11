Подросток пострадал в результате ДТП на пешеход переходе в Пскове
В Пскове на улице Советской Армии у водоканала, водитель, управляя автомобилем Renault Logan, не справился с управлением и допустил наезд на 13-летнего подростка на пешеходном переходе.
Прибывшая бригада скорой помощи госпитализировала ребёнка в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи,спасатели АСС, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
11 октября 2022
Число погибших при теракте на Крымском мосту возросло