В Великих Луках в ряде домов будет ограничено отопление и подача горячей воды

20:22, 11 октября 2022, ПАИ

МУП «Тепловые сети» города Великие Луки уведомляет, что в связи с проведением ремонтных работ на теплотрассе 12.10.2022г. с 08:00 до 15:00 будет ограничена подача тепловой энергии по отоплению и горячему водоснабжению абонентам по следующим адресам:

ул. Пионерская, д.8/3, 18а, 20, 22,

ул. Энгельса, д.5, 7, 12,

пр. Ленина, д. 22, 28, 29, 26/12, 32/24, 34, 38, 36к.1, 36/31, 40/33,

пр. Октябрьский, д. 28/13, 32, 30/14, 33, 33 к.1, 34/9, 37/16, 43/10, 39,

ул. К. Либкнехта, д. 12а, 13а, 4/2, 9/14, 6/12, 8, 3, 15, 17,

ул. Некрасова, д. 2, 2а, 4/2, 6/1, 13, 11, 17, 19,

наб. Шмидта, д.1, 1 к.1, 3, 9, 10, 11, 12,

ул. Пушкина, д. 6,

пл. Рокосовского, д.1,

ул. Л. Толстого, д.3,

ул. Горная, д.6.

Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства.