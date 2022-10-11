Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Жилконтора

В Великих Луках в ряде домов будет ограничено отопление и подача горячей воды

МУП «Тепловые сети» города Великие Луки уведомляет, что в связи с проведением ремонтных работ на теплотрассе 12.10.2022г. с 08:00 до 15:00 будет ограничена подача тепловой энергии по отоплению и горячему водоснабжению абонентам по следующим адресам:

ул. Пионерская, д.8/3, 18а, 20, 22,
ул. Энгельса, д.5, 7, 12,
пр. Ленина, д. 22, 28, 29, 26/12, 32/24, 34, 38, 36к.1, 36/31, 40/33, 
пр. Октябрьский, д. 28/13, 32, 30/14, 33, 33 к.1, 34/9, 37/16, 43/10, 39,
ул. К. Либкнехта, д. 12а, 13а, 4/2, 9/14, 6/12, 8, 3, 15, 17,
ул. Некрасова, д. 2, 2а, 4/2, 6/1, 13, 11, 17, 19,
наб. Шмидта, д.1, 1 к.1, 3, 9,  10, 11, 12,
ул. Пушкина, д. 6,
пл. Рокосовского, д.1, 
ул. Л. Толстого, д.3,
ул. Горная, д.6.

Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

11 октября 2022

Подрядчик представит три варианта благоустройства набережных в Пскове
10 октября 2022

Как сильно вырастут тарифы в декабре
09 октября 2022

В Дновском районе установят новый колодец в деревне Стволино
23 сентября 2022

Правительство РФ перенесло индексацию тарифов ЖКХ на полгода раньше
15 сентября 2022

Губернатору доложили о запуске отопительного сезона в районах Псковской области
14 сентября 2022

Часть улицы Белинского в Пскове перекрыли из-за прокладки ливневой канализации
14 сентября 2022

Отопительный сезон стартовал в Пскове
07 сентября 2022

Елена Жгут: Пока предпосылок к включению отопления в Пскове нет

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...