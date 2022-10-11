В Великих Луках в ряде домов будет ограничено отопление и подача горячей воды
МУП «Тепловые сети» города Великие Луки уведомляет, что в связи с проведением ремонтных работ на теплотрассе 12.10.2022г. с 08:00 до 15:00 будет ограничена подача тепловой энергии по отоплению и горячему водоснабжению абонентам по следующим адресам:
ул. Пионерская, д.8/3, 18а, 20, 22,
ул. Энгельса, д.5, 7, 12,
пр. Ленина, д. 22, 28, 29, 26/12, 32/24, 34, 38, 36к.1, 36/31, 40/33,
пр. Октябрьский, д. 28/13, 32, 30/14, 33, 33 к.1, 34/9, 37/16, 43/10, 39,
ул. К. Либкнехта, д. 12а, 13а, 4/2, 9/14, 6/12, 8, 3, 15, 17,
ул. Некрасова, д. 2, 2а, 4/2, 6/1, 13, 11, 17, 19,
наб. Шмидта, д.1, 1 к.1, 3, 9, 10, 11, 12,
ул. Пушкина, д. 6,
пл. Рокосовского, д.1,
ул. Л. Толстого, д.3,
ул. Горная, д.6.
Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства.