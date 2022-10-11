Новый штамм коронавируса ожидают специалисты

21:38, 11 октября 2022, ПАИ

В ВОЗ призвали к бдительности в связи с ожидаемым появлением нового штамма коронавируса, сообщает ТАСС.

Циркулирующие сейчас в мире подвиды омикрон- штамма коронавируса не приводят к более тяжелому протеканию ковида, чем прежние штаммы, однако новый вариант вируса, появления которого ожидают специалисты, может представлять более высокий риск, поэтому следует сохранять бдительность. Об этом заявила во вторник в Женеве эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове. Она выступила в ходе традиционного сеанса вопросов и ответов, транслировавшегося в «Твиттере» ВОЗ.

«Существует неопределенность с этим вирусом [SARS-CoV-2]. Поскольку он продолжает циркулировать, у него имеется больше возможностей для изменения, и мы точно не знаем, каковы будут характеристики его будущих вариантов», - пояснила Керкхове. По ее словам, в ВОЗ ожидают, что появятся новые варианты коронавируса вследствие мутации, и они будут обнаружены специалистами. «Мы ожидаем, что они будут более заразными, поскольку они должны превзойти [по заразности] те, что циркулируют сейчас», - отметила эксперт, добавив, что по своим свойствам новые варианты, как ожидается, смогут избегать воздействия иммунитета, что потребует дополнительной вакцинации «в предстоящие месяцы и годы». В то же время специалисты не знают, будет ли вызываемое новыми, более заразными штаммами заболевание протекать более тяжело, чем сейчас.

Эксперт напомнила, что ни один из ныне циркулирующих подвидов омикрон- штамма «не привел к изменению тяжести болезни». «Однако новый вариант [коронавируса] может отличаться в этом отношении, поэтому мы должны сохранять бдительность», - констатировала Керкхове.

Отвечая на вопрос, когда может закончиться пандемия, она сказала, что «вирус находится здесь, чтобы остаться с нами», и поэтому «придется с ним жить». «Вопрос в том, как нам добиться завершения чрезвычайной ситуации в каждой стране», - сказала эксперт. Некоторым государствам удалось свести к минимуму смертность, однако в целом в мире каждую неделю все еще умирают тысячи людей. «Пандемия как таковая закончится, но на настоящий момент этого еще не произошло», - резюмировала Керкхове.

По состоянию на 10 октября в ВОЗ поступили сообщения о 618 521 620 заразившихся коронавирусом с начала пандемии и о 6 534 725 умерших. За неделю с 26 сентября по 2 октября ковид был выявлен у более 2,9 млн человек, более 8,3 тыс.умерли.