Пешеход пострадал в результате ДТП в Пустошке
В Пустошке на Октябрьской улице у центральной аптеки водитель, управляя автомобилем Ford, совершил наезд на пешехода, который выскочил на проезжую часть дороги.
По словам очевидцев, пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения.
Пешеход госпитализирован в медучреждение бригадой скорой помощи.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
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