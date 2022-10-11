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Учёные России: жир имеет признаки опухоли

У ожирения и онкологического процесса похожее развитие. Фото: uclinica

Принципиально новую теорию, которая может перевернуть представление традиционной медицины о жировой ткани и онкологических заболеваниях, предложили в России. Ее автор, заведующий научно-исследовательской лабораторией теоретической биологии Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), профессор Андрей Козлов доказал, что жировая ткань имеет признаки опухоли, пишет РИА Новости.

Наше представление о жире, как о чем-то аморфном и слабоорганизованном, не совсем верно. Оказалось, что у человека есть несколько типов жировых тканей – белый жир, бурый жир и др. В совокупности эти ткани берут на себя определенные функции – терморегуляцию и энергетический обмен.

«По всем признакам жировой орган – эволюционно молодой орган, а если это так, то он должен иметь опухолевые признаки. Я стал искать эти признаки и нашел их огромное количество. Общие черты жирового органа и опухолей: неограниченная экспансия, обратимая эластичность, индукция ангиогенеза, хроническое воспаление, продукция гормонов, инфильтрация других органов с их разрушением, системное влияние на организм и многие другие.
Совокупность этих признаков, в число которых входит большинство «основных признаков» опухолей, более чем убедительно свидетельствует, что жировой орган является опухолеподобным органом», – поделился наблюдениями учёный.

Главная практическая польза от сделанных выводов –  использование подходов, разработанных для борьбы с ожирением (голодание, низкокалорийная диета, кетодиета и пр.), для борьбы с опухолями, и наоборот, – использование технологий, разработанных для онкологии (в частности, генных технологий), для борьбы с ожирением, считает Андрей Козлов.

Таким образом, опухолевые процессы – сущностные процессы, уничтожить их невозможно, но можно стабилизировать. Это фундаментальная смена онкологической парадигмы, предполагающая коренной пересмотр стратегии профилактики, терапии и диагностики опухолей. К аналогичному заключению в последнее время приходят многие онкологи.

Напомним, 11 октября — Всемирный день борьбы с ожирением.
 

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