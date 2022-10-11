У фасадов Спасо-Преображенского собора понизят уровень земли
О проекте реставрации Спасо-Преображенского собора (XII в.) Мирожского монастыря рассказали Псковскому агентству информации в АНО «Возрождение».
В основе – принцип максимально полного экспонирования архитектурных, художественных характеристик памятника. Предлагаемые локальные изменения касаются позднейших элементов памятника.
Целями проектных решений является сохранение и значительное улучшение состояния, обеспечивающее дальнейшее существование ансамбля уникальных монументальных росписей середины XII века.
Реставрация интерьеров и фасадов будет происходить без изменений основной конструктивной схемы здания. Планируется понижение уровня земли у фасадов, ликвидация существующих каналов начала XX века, выполнение вертикальной планировки с организованным отводом дождевых и талых вод от стен собора в лотки системы ливневой канализации.
Реставрационные решения направлены на обеспечение необходимого тепловлажностного режима, для лучшей сохранности монументальной живописи.
Спасо-Преображенский собор — недействующий православный храм в Пскове, самый древний сохранившийся храм Мирожского монастыря и города. Построен в XII веке по заказу архиепископа Новгородского Нифонта. Знаменит своими фресками XII века.
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