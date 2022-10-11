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Общество

Студентка из Опочки победила в региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений

Студентка Опочецкого индустриально-педагогического колледжа стала победительницей регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений (ВКС) — 2022.

Мария Антропова заняла первое место, выбрав тему для сочинения «В стране «разноцветных грёз», или Легко ли быть ребёнком». Надежной поддержкой на пути к победе стала ее преподаватель Светлана Пальчикова, сообщает газета «Красный маяк».

Достойного результата добилась и Диана Беляева. Под руководством своего преподавателя Марины Андреевой студентка работала над сочинением по теме «Не пройти мимо». По решению жюри Диана заняла 2 место.

Работа Марии направлена на федеральный этап, итоги которого будут подведены 31 октября.

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