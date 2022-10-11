Звезда сериала «Она написала убийство» пять дней не дожила до 97-летия

23:36, 11 октября 2022, ПАИ

На 97 году жизни скончалась актриса Анджела Лэнсбери — звезда сериала «Она написала убийство», сообщает сайт News.ru.

Она также снималась в таких известных картинах, как «Портрет Дориана Грея», «Смерть на Ниле», «Моя ужасная няня».

Анджела Лэнсбери родилась в 1925 году в Лондоне. В кино дебютировала в 1944 году в фильме Джорджа Кьюкора «Газовый свет», где её партнерами стали Ингрид Бергман и Шарль Буайе. Эта роль принесла актрисе первую номинацию на премию «Оскар». За свой второй фильм «Портрет Дориана Грея» (1945) Лэнсбери выиграла первый «Золотой глобус» и вновь была номинирована на «Оскар».

Всего актриса получила три номинации на премию Американской киноакадемии. Также она восемнадцать раз номинировалась на премию «Эмми», шесть раз становилась лауреатом «Золотого глобуса» и пять раз удостаивалась высшей американской театральной премии «Тони». В 2013 году Лэнсбери плучила почетный «Оскар» за более чем семидесятилетний вклад в развитие кинематографа. В 2014 году стала Дамой-Командором ордена Британской империи за вклад в драматическое искусство и благотворительность.

Дети Анджелы Лэнсбери с грустью сообщили, что их мать мирно умерла сегодня во сне в своем доме в Лос-Анджелесе, не дожив до 97 лет всего пять дней.