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Общество

Псковские мальки сига придут на помощь Финскому заливу

Псковские мальки сига будут улучшать экологию Финского залива. Фото: скрин видео

Несколько тысяч мальков сига, выращенных в деревне под Псковом, переселились в новый дом. Выпущенные на территории судопропускного сооружения С-2, они будут жить в Финском заливе, тем самым улучшая его состояние, сообщила «Фонтанка».

Таким образом, мальки будут восполнять ущерб, нанесённый водным биоресурсам, от деятельности различных предприятий Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

«10 октября 2022 года состоялся выпуск 3733 мальков сига», — сообщили 11 октября в официальном Telegram-канале дирекции комплекса защитных сооружений (КЗС) Петербурга от наводнений.

Рыбок выращивали в специальных прудах на естественных кормах, чтобы они смогли лучше прижиться в новых условиях. В путешествии до места выпуска их сопровождал специалист-рыбовод.

Выпуски мальков на регулярной основе помогают не только сохранить, но и восстановить водное биоразнообразие. Кроме того, они улучшают состояние Невской губы и Финского залива.

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