Часть домов в Великих Луках на время останется без отопления и горячей воды

08:29, 12 октября 2022, ПАИ

12 октября с 8:00 до 15:00 в Великих Луках будет ограничена подача тепла и горячей воды из-за ремонта на теплотрассе, сообщии на предприятии «Тепловые сети».

Ограничения будут по адресам: ул. Пионерская, д. 8/3, 18а, 20, 22, ул. Энгельса, д. 5, 7, 12, пр. Ленина, д. 22, 28, 29, 26/12, 32/24, 34, 38, 36 к.1, 36/31, 40/33, пр. Октябрьский, д. 28/13, 32, 30/14, 33, 33 к.1, 34/9, 37/16, 43/10, 39, ул. К. Либкнехта, д. 12а, 13а, 4/2, 9/14, 6/12, 8, 3, 15, 17, ул. Некрасова, д. 2, 2а, 4/2, 6/1, 13, 11, 17, 19, наб. Шмидта, д. 1, 1 к.1, 3, 9, 10, 11, 12, ул. Пушкина, д. 6, пл. Рокоссовского, д. 1, ул. Л. Толстого, д. 3, ул. Горная, д. 6.