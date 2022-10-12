Двое жителей Дно получили штрафы за списанное топливо

10:29, 12 октября 2022, ПАИ

Двое жителей Дно осуждены за растрату с использованием служебного положения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе судов Псковской области.

Старший электромеханик бригады механизации и комплексной замены приборов Дновской дистанции сигнализации, централизации и блокировки решил совершить хищение дизельного топлива. Для этого в качестве пособника он привлек находящегося в его подчинении водителя, который был осведомлен о преступных намерениях товарища.

Злоумышленники, зная о неисправности трактора на балансе организации, накопили не менее 348 кг дизельного топлива, списали его, после чего вывезли топливо с территории организации.

Своими действиями подсудимые причинили Дновской дистанции сигнализации, централизации и блокировки материальный ущерб на общую сумму более 16 тысяч рублей.

Одного из подсудимых суд признал виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ, и назначил наказание в виде штрафа в размере 110 тысяч рублей, второго - по части 5 статьи 33, части 3 статьи 160 УК РФ и назначил наказание в виде штрафа с применением статьи 64 УК РФ в размере 70 тысяч рублей.