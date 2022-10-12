Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Двое жителей Дно получили штрафы за списанное топливо

Двое жителей Дно осуждены за растрату с использованием служебного положения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе судов Псковской области.

Старший электромеханик бригады механизации и комплексной замены приборов Дновской дистанции сигнализации, централизации и блокировки решил совершить хищение дизельного топлива. Для этого в качестве пособника он привлек находящегося в его подчинении водителя, который был осведомлен о преступных намерениях товарища.

Злоумышленники, зная о неисправности трактора на балансе организации, накопили не менее 348 кг дизельного топлива, списали его, после чего вывезли топливо с территории организации.

Своими действиями подсудимые причинили Дновской дистанции сигнализации, централизации и блокировки материальный ущерб на общую сумму более 16 тысяч рублей.

Одного из подсудимых суд признал виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ, и назначил наказание в виде штрафа в размере 110 тысяч рублей, второго - по части 5 статьи 33, части 3 статьи 160 УК РФ и назначил наказание в виде штрафа с применением статьи  64 УК РФ в размере 70 тысяч рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

12 октября 2022

ВИДЕО Псковича будут судить за убийство любовника жены 11-летней давности
11 октября 2022

Нетрезвый пешеход пострадал в ДТП в Пустошке
11 октября 2022

Подросток пострадал в ДТП на пешеходном переходе в Пскове

11 октября 2022

Число погибших при теракте на Крымском мосту возросло

11 октября 2022

В Дедовичах зажатого в КамАЗе водителя деблокировали и доставили в больницу
11 октября 2022

Участвовавших в бою с псковскими десантниками басаевцев задержала ФСБ
11 октября 2022

В Дедовичах водителя КамАЗа зажало в кабине после ДТП

10 октября 2022

В Острове водитель сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...