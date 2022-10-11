Задержаны 8 из 12 соучастников теракта на Крымском мосту

08:55, 12 октября 2022, ПАИ

ФСБ совместно с СК РФ установили, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов. Установлены 12 соучастников подготовки теракта, восемь из них задержаны, сообщает Telegram-канал Mash.

Взрывное устройство закамуфлировали в рулоны с полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом свыше 22 тонн. В начале августа отправили из порта Одессы в болгарский Русе. К переправке груза были привлечены граждане Украины, Грузии и один гражданин Армении.

Утро 8 октября на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. Также была нарушена работа железнодорожной части моста, железнодорожное движение восстановлено.