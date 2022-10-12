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Общество

Когда нужно уведомлять ФНС о счетах в зарубежных банках, разъяснили россиянам

Жители России должны уведомлять налоговую о счетах в зарубежных банках, сообщает Telegram-канал  «Объясняем.рф».

«Я россиянин и оформил карту одной из мировых платёжных систем в стране БРИКС, чтобы оплачивать интернет-сервисы. Нужно ли мне уведомлять об этом российскую налоговую инспекцию?» - задали вопрос подписчик.

«Да, нужно. Вы должны сообщить налоговым органам об открытии всех зарубежных счетов в банках и других организациях финансового рынка, в том числе при получении карт по таким счетам. Неважно, в какой стране был открыт счёт. Сделать это нужно не позднее одного месяца с момента его открытия», - уточнили в ФНС.

Физические лица, которые пребывают за рубежом более 183 дней, освобождаются от этой обязанности.

Однако если в последующем году резидент находился на территории России более 183 дней, то он должен уведомить налоговые органы об открытии зарубежных счетов до 1 июня следующего года.

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