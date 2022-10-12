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Общество

Повестка на мобилизацию: как оформляется и кем вручается

Фото: ПАИ

На злободневные вопросы о частичной мобилизации, в том числе о порядке вручения повесток, отвечают эксперты в Telegram-канале «Объясняем.РФ». 

В повестке не указаны время и место явки. Что делать?

В повестке должно указываться время, дата и место явки. Если времени и даты нет, мобилизуемый должен явиться в военкомат, где он состоит на воинском учёте, в удобное ему время.

Может ли работник дистанционно подписать повестку по системе электронного документооборота, будет ли считаться, что повестка ему вручена?

Повестки о призыве не включены в системы электронного документооборота. Она может быть вручена только лично в руки под подпись.

Может ли сотрудник полиции или военкомата, имея на руках пустой бланк повестки, заполнить повестку непосредственно на улице, перед вручением гражданину, или она должна быть уже заполнена?

Нет, не может. Повестка должна быть оформлена заблаговременно, подписана военным комиссаром и заверена печатью военкомата.

Можно ли пройти медкомиссию не через военкомат, а самостоятельно? Нужно ли предоставлять справки из медицинских организаций, подтверждающие ухудшение состояния здоровья?

Вы имеете право собрать заключения любых профильных специалистов и представить их призывной комиссии по мобилизации. Окончательное решение о годности к мобилизации по состоянию здоровья принимается этой комиссией.

Можно ли уведомить военкомат по телефону о том, что проживаю не по прописке?

Нет, вы обязаны явиться в военкомат лично для сверки персональных сведений.

Соседи сообщили, что ко мне в моё отсутствие приходили из военкомата. Какие мои действия?

Вам необходимо принять эту информацию к сведению, поскольку в стране объявлена частичная мобилизация. Вы можете явиться в военный комиссариат, не дожидаясь вручения повестки.

Мужчина работает в одном регионе, где есть бронь по работе, а на воинском учёте состоит в другом, сохраняется ли бронь?

Да, сохраняется. Отсрочка от призыва по мобилизации в данном случае не зависит от места нахождения на воинском учёте.

Отправляют ли мобилизованных на линию боевого соприкосновения без должной подготовки?

При частичной мобилизации призываются граждане, уже имеющие военно-учëтную специальность. Мобилизованные после прибытия в военную часть проходят курс восстановления навыков по занимаемой должности с учётом своей военно-учëтной специальности. Это необходимо для адаптации военнослужащих к реальным условиям СВО и боевого слаживания в составе подразделения. Подготовка включает в себя стрельбу из личного оружия, метание гранат, ориентирование на местности, оказание первой медицинской помощи и др.

Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов — это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ.

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