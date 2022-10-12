Вопрос переселения членов Русской общины Латвии обсудили в Псковской области

10:48, 12 октября 2022, ПАИ

Вопрос переселения членов Русской общины Латвии и других заинтересованных лиц обсудили на площадке Фонда инвестиционного развития Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального комитета по труду и занятости.

В обсуждении приняли участие с латвийской стороны - вице-президент Русской общины Дмитрий Рыбников, председатель старообрядческой общины Владимир Чупров, руководитель детского образовательного центра Андрей Кузнецов; с российской стороны - советник губернатора Псковской области Дмитрий Цуканов, атташе представительства МИД России в Пскове Роман Бровченков, начальник отделения по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами отдела по вопросам гражданства УВМ УМВД России по Псковской области Светлана Рыбакова, представители исполнительных органов Псковской области, благотворительных и общественных организаций.

Дмитрий Рыбников рассказал о работе Русской общины Латвии, особо отметив возросший запрос на участие в программе переселения соотечественников и переезд в Россию ее членов. Специалисты принимающей стороны подробно рассказали гостям о реализации в Псковской области государственной программы содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, о развитии сельских территорий региона, а также о возможностях предпринимательской и инвестиционной деятельности в регионе и о мерах поддержки производителей сельскохозяйственной продукции и работников агропромышленного комплекса в Псковской области.

Отмечалось, что тема привлечения трудовых ресурсов особенно важна для Псковской области. Стороны наметили направления для плодотворного сотрудничества с целью оказания всесторонней помощи соотечественникам, переезжающим в Псковскую область на постоянное место жительства.