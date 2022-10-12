Начальную медподготовку могут ввести в российских школах

10:55, 12 октября 2022, ПАИ

В школьную программу могут вернуть начальную медицинскую подготовку для учеников старших классов. Об этом сообщила автор инициативы, член комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Елена Шумилова.

Сенатор планирует представить инициативу правительству на пленарном заседании Совфеда 19 октября. Предполагается, что курс войдет в национальный проект «Образование», уточнила она. Об этом сообщает газета «Известия».

«У нас сейчас время такое, которое требует формирования определенных навыков, наших детей учат на ОБЖ только основам, но это теория. На практике они, к сожалению, ничего не могут сделать. Поэтому здесь и появилась инициатива: как в обязательном порядке дать не только теорию, но и навыки», — сказала Елена Шумилова.

По ее словам, проект готовится к реализации совместно с Российским Красным Крестом и Лигой здоровья нации.

Отдельно парламентарий отметила, что программу по начальной военной подготовке (НВП) могут начать разрабатывать уже в следующем году.