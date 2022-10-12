Более 100 металлических кроватей изготовили в островской колонии

14:06, 12 октября 2022, ПАИ

Государственный контракт на изготовление металлических кроватей исполнили в исправительной колонии № 2, расположенной в деревне Крюки Островского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН по региону, работа проведена в рамках увеличения внутрисистемных поставок между учреждениями.

В рамках договора между колонией и исправительным центром № 1 областного УФСИН осужденные изготовили и поставили первую партию предметов мебели, всего - около 150 единиц.

«Выполнением контракта занимались шесть осужденных участка металлообработки. Мебель полностью устроила заказчика по качеству, - подчеркнули в ведомстве. - В настоящее время исполнитель приступил к выполнению второго договора, согласно которому он обязуется дополнительно изготовить более 40 металлических кроватей, предназначенных для бытового пользования осужденными к принудительным работам».

Также в управлении отметили, что трудоустройство осужденных - приоритетная задача Федеральной службы исполнения наказаний. «Важно не просто организовать занятость лиц, отбывающих наказание, а получить прибыль от этой работы, чтобы осужденные имели возможность возмещать ущерб, причиненный их противоправными действиями государству и потерпевшим», - считают в УФСИН.