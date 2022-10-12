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Общество

Заключен контракт на разработку проекта реконструкции улицы Ипподромной в Пскове

В Пскове заключен контракт на разработку проектной документации на реконструкцию улицы Ипподромной на участке от проспекта Энтузиастов до улицы Леона Поземского. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Подрядной организации предстоит провести топогеодезические, геологические, гидрометеорологические и экологические изыскания. На их основе сформировать техническое задание, в котором отразить решения по реконструкции улично-дорожной сети, сети ливневой канализации, наружного освещения, переустройству (защите, выносу) существующих или строительству недостающих коммуникаций инфраструктуры дороги, предусмотреть тротуары вдоль улицы и велосипедные дорожки.

Специалистам необходимо запроектировать реконструкцию дороги на четыре полосы движения с полосой безопасности у бортового камня в 0,5 метра. Предусмотреть тротуары шириной не менее двух метров, а также двухполосную велосипедную дорожку по одной стороне дороги и освещение. Всего протяженность участка составит около километра.

По итогам подрядчик должен разработать не менее двух вариантов конструкции дорожной одежды проезжей части и тротуаров, а также рассчитать сметную стоимость реконструкции объекта. Предоставить документацию необходимо до 30 ноября 2023 года. Планируемые сроки реализации проекта – 2024-2025 годы.

Заказчиком работ является управление городского хозяйства администрации Пскова. Проектированием займется подрядная организация ООО «Стройдормост проект». Финансирование осуществляется за счет субсидии из областного бюджета и средств городского бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».

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