Псковича осудят через 11 лет после жестокого избиения любовника жены

11:00, 12 октября 2022, ПАИ

В Пскове завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту обнаружения 14 августа 2011 года в своем гараже на окраине города тела потерпевшего. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.



В ходе первоначальных следственных действий установлено, что потерпевший обнаружен в запертом изнутри гараже на четвертые сутки после его безвестного исчезновения. По заключению судебно-медицинской экспертизы, на его теле выявлены множественные двухсторонние переломы ребер с разрывом селезенки.



«Длительное время данное преступление оставалось нераскрытым, однако работа, направленная на установление виновных лиц, продолжалась с целью реализации принципа неотвратимости наказания за совершенное преступное деяние», - отметили в ведомстве.



По версии следствия, ночью 11 августа 2011 года мужчина тайно находился в гостях у знакомой на одном из центральных проспектов в городе Пскове. В этот момент ее муж неожиданно вернулся из командировки. В результате конфликта он жестоко избил потерпевшего, нанеся ему руками, ногами и монтировкой множественные удары по различным частям тела. С полученными травмами потерпевший самостоятельно ушел с места преступления и добрался до своего гаража, где позднее был обнаружен мертвым.



В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.