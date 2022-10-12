ВИДЕО Псковича будут судить за убийство любовника жены 11-летней давности

10:47, 12 октября 2022, ПАИ

В Пскове завершено расследование уголовного дела относительно умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего: ревнивый муж до смерти избил любовника супруги. Тело убитого обнаружили 14 августа 2011 года в одном из гаражей на окраине города, сообщили Псковскому агентству информации в СУ СК РФ по Псковской области.

В ходе первоначальных следственных действий установлено, что потерпевший обнаружен в запертом изнутри гараже на четвертые сутки после его исчезновения. У убитого обнаружены множественные двухсторонние переломы ребер с разрывом селезенки.

Длительное время данное преступление оставалось нераскрытым, однако работа, направленная на установление виновных лиц, продолжалась все эти годы, уточнили в ведомстве.

К расследованию подключились следователи-криминалисты из отдела криминалистического сопровождения следствия по Северо-Западному федеральному округу, управления криминалистического сопровождения следствия в федеральных округах, Главного управления криминалистики (Криминалистического центра СК России). Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники уголовного розыска УМВД России по Пскову, а также их коллеги из областного аппарата.

Основными фигурантами по делу стали знакомая потерпевшего и ее супруг.

По версии следствия, ночью 11 августа 2011 года мужчина тайно находился в гостях знакомой на одном из центральных проспектов в Пскове. В этот момент ее муж неожиданно вернулся из командировки. В результате конфликта он жестоко избил потерпевшего ногами и монтировкой. С полученными травмами потерпевший самостоятельно ушел с места преступления и добрался до гаража, где позднее был обнаружен мертвым.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.