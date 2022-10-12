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Общество

В России увеличат максимальный размер декретных выплат

В России вырастут максимальные суммы пособий по беременности и родам, то есть «декретные». Об этом в своем Telegram-канале сообщила сенатор Совета Федерации Елена Бибикова.
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Максимальная сумма пособия по беременности и родам для работающих женщин в 2023 году составит:

- если роды протекали без осложнений за 140 дней (70+70) — 383 178,60 руб.;

- при осложненных родах за 156 дней (70+86) — 426 970,44 руб.;

- при многоплодной беременности за 194 дня (84+110) — 530 976,06 руб.

В этом году максимальная сумма пособия по беременности и родам составляет: 360 164 руб. (за 140 дней), 401 325,60 руб. (за 156 дней), 499 084,40 руб. (за 194 дня). 

Для расчета пособия учитывается заработок за два календарных года, предшествующих году наступления отпуска по беременности и родам. 

Например, если отпуск по беременности и родам наступит в 2023 году, то при назначении пособия по беременности и родам будет учитываться заработок за 2021 и 2022 годы.

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