Псковичей приглашают на службу в Росгвардию

11:43, 12 октября 2022, ПАИ

Жителей Псковской области приглашают в подразделения вневедомственной охраны, ОМОН и воинские части Росгвардии для прохождения службы как на территории региона, так и в зоне проведения специальной военной операции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Как отметили в ведомстве, на службу в подразделения Росгвардии можно поступить через пункт приема, действующий в региональном управлении. Здесь расскажут о вакантных должностях, требованиях к кандидатам и социальных гарантиях, а также помогут с оформлением документов.

Адрес пункта отбора на военнную службу: город Псков, улица Николая Васильева, 77. Время работы - с 8.00 до 18.00 ежедневно, в том числе в выходные дни. Подробности можно узнать по телефону 88112 -73-43-13.