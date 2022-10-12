Певец Трофим пригласил псковичей на свой вечерний концерт

12:55, 12 октября 2022, ПАИ

Певец Трофим пригласил псковичей на свой вечерний концерт в БКЗ Псковской областной филармонии. Небольшое видео исполнитель записал на фоне крепости в Изборске.

«Сегодня в 19:00 состоится мой концерт. Приходите, дорогие псковичи! Во-первых, давно не виделись, во-вторых, время трудное, надо вместе держаться», - обратился Трофим к горожанам.

Билеты на выступление артиста в честь его 55-летия можно приобрести здесь.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











Кроме Изборска Трофим также успел побывать в Михайловском и посетил усадьбу Александра Пушкина.