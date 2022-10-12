Неторопливый завтрак лося в Полистовье попал на видео

13:01, 12 октября 2022, ПАИ

Видео с лосем, поедающим листья, опубликовано в группе Полистовского заповедника в соцсети «ВКонтакте». Дикое животное попало в объектив видеоловушки, которые расположены в разных частях заповедника.

«Желаем всем иметь возможность так же неторопливо завтракать (или ужинать), как это делают полистовские лоси», - таким комментарием сопроводили ролик его авторы.

Ранее в объектив фотоловушки Полистовского заповедника попали медведь и рысь.