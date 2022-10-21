Двух потерявшихся в плюсском лесу грибников нашли с помощью сирены

11:39, 21 октября 2022, ПАИ

Двум заблудившимся жителям Плюсского района помогли выйти из леса сотрудники областного управления МЧС. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ведомстве.

Так, 20 октября в 17:07 поступила заявка на оказание помощи в проведении поиска мужчины, потерявшегося вблизи посёлка Плюсса. В 17:55 поисковые работы были завершены, мужчина вышел из леса на звук сирены пожарного автомобиля. Его состояние здоровья удовлетворительное.

Также в 22:21 поступила заявка на оказание помощи при проведении поиска 66-летней гражданки, потерявшейся вблизи деревни Лышницы. В 22:55 женщина вышла на звук сирены пожарного автомобиля.