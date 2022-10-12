«Это упрощает общение»: 7 из 10 псковичей используют мат в коллективе

13:31, 12 октября 2022, ПАИ

В рабочих коллективах 7 из 10 псковичей не могут обойтись без использования ненормативной лексики, выяснил сервис SuperJob.

На рабочих совещания 44% псковичей используется ненормативная лексика: 11% слышат ее постоянно, 33% — иногда. Крепкие слова от начальства слышит практически каждый второй: 11% — регулярно, 31% — время от времени. Настоящий же кладезь нецензурной брани — общение между коллегами: каждый пятый опрошенный слышит ее постоянно (21%), каждый второй (47%) — иногда.



Ненормативная лексика больше распространена в мужских коллективах. «Да это нормально, ничего страшного в этом нет»; «Это упрощает общение, понимание и отсеивает слабых духом», — считают мужчины.

